Малкин оформил дубль в своём первом матче в сезоне. Видео

На стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США) в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Питтсбург Пингвинз». Гости ведут со счётом 3:1.

Хоккеист «Пингвинз» Джефф Картер открыл счёт уже на второй минуте матча.

Вторую шайбу «Питтсбурга» забросил россиянин Евгений Малкин, ему ассистировали Крис Летанг и Джейк Гюнцель. На 35-й минуте форвард оформил дубль, сделав счёт 3:1. Для Малкина это первая игра в текущем сезоне НХЛ.

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Напомним, 4 июня Малкин перенёс операцию на колене и с тех пор восстанавливался. Перед стартом сезона хоккеист был помещён в долгосрочный список травмированных.

«Питтсбург Пингвинз» находится на седьмой строчке в Восточной конференции, «Анахайм Дакс» – пятый в Западной конференции.