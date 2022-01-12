Малкин оформил дубль в своём первом матче в сезоне. Видео

На стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США) в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Питтсбург Пингвинз». Гости ведут со счётом 3:1.
Хоккеист «Пингвинз» Джефф Картер открыл счёт уже на второй минуте матча.
Вторую шайбу «Питтсбурга» забросил россиянин Евгений Малкин, ему ассистировали Крис Летанг и Джейк Гюнцель. На 35-й минуте форвард оформил дубль, сделав счёт 3:1. Для Малкина это первая игра в текущем сезоне НХЛ.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.
Напомним, 4 июня Малкин перенёс операцию на колене и с тех пор восстанавливался. Перед стартом сезона хоккеист был помещён в долгосрочный список травмированных.
«Питтсбург Пингвинз» находится на седьмой строчке в Восточной конференции, «Анахайм Дакс» – пятый в Западной конференции.
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