Малкин, Кросби и Летанг играют вместе уже 16 сезонов подряд – это рекорд НХЛ

На стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США) в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Питтсбург Пингвинз». После второго периода гости ведут со счётом 3:1.

Евгений Малкин проводит свой первый матч в текущем сезоне. Российский нападающий оформил дубль, забив второй и третий голы «Питтсбурга».

Евгений Малкин, Сидни Кросби и Крис Летанг вместе выступают за «Питтсбург Пингвинз» на протяжении 16 сезонов, начиная с 2006 года. Этот показатель является рекордом Национальной хоккейной лиги, сообщает в «Твиттере» пресс-служба клуба.

На год меньше выступает вместе тройка игроков «Лос-Анджелес Кингз» — Анже Копитар, Джонатан Куик и Дастин Браун.

Напомним, 4 июня Малкин перенёс операцию на колене и с тех пор восстанавливался. Перед стартом сезона хоккеист был помещён в долгосрочный список травмированных.