Официальный аккаунт «Питтсбурга» отреагировал на дубль Малкина: Джино, ты сумасшедший?!
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На стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США) в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Питтсбург Пингвинз». Гости ведут со счётом 3:1.
Официальный аккаунт хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» в «Твиттере» отреагировал на дубль российского нападающего команды Евгения Малкина, который проводит свой первый матч в текущем сезоне.
«Джино, ты сумасшедший?! Два гола в дебютном матче в сезоне», – гласит подпись к видео со вторым голом Малкина.
Напомним, 4 июня Малкин перенёс операцию на колене и с тех пор восстанавливался. Перед стартом сезона хоккеист был помещён в долгосрочный список травмированных.
В конце декабря Малкин заявил, что намерен играть ещё 3-4 года.
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