Кучеров после хет-трика рассказал, что было самым сложным при возвращении после травмы

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после хет-трика в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:1) ответил на вопрос, что было самым сложным при возвращении после травмы.
«Я думаю, что всё. Ты не играешь так долго, а потом сразу включаешься в игру. Тебе нужно время, чтобы привыкнуть к этому», — приводит слова Кучерова журналист Джо Смит в «Твиттере».
Напомним, в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:1, которая продлила хозяевам серию поражений до шести матчей.
Лучшим игроком матча признан 28-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, оформивший хет-трик, проведя на льду 18 минут 48 секунд и заработав коэффициент полезности «+3».
- 12 января 2022
-
08:51
-
08:43
-
08:35
-
08:28
-
07:58
-
07:45
-
07:39
-
07:25
-
06:57
-
06:56
-
06:44
-
06:20
-
06:10
-
05:52
-
05:52
-
05:45
-
05:32
-
04:49
-
04:26
-
03:52
-
02:37
- 11 января 2022
-
23:56
-
23:46
-
23:37
-
23:22
-
23:05
-
23:03
-
22:48
-
22:34
-
22:27
-
22:24
-
22:17
-
22:13
-
22:03
-
21:52