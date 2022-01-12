Евгений Малкин повторил достижение легендарного Марио Лемье

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.



Первой звездой матча был признан 35-летний российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин, оформивший дубль. Первая шайба форварда стала победной.

Как отмечает североамериканский журналист Тэйлор Хаазе на своей странице в «Твиттере», это был 74-й гол Малкина, принёсший победу «Питтсбургу». Он вышел на второе место по этому показателю в истории «Питтсбург», сравнявшись с легендарным канадским нападающим Марио Лемье. Лидирует по количеству победных шайб Яромир Ягр. Действующий капитан «пингвинов» Сидни Кросби имеет на своём счету 71 гол.