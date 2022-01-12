Евгений Малкин повторил достижение легендарного Марио Лемье
Поделиться
В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Первой звездой матча был признан 35-летний российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин, оформивший дубль. Первая шайба форварда стала победной.
Как отмечает североамериканский журналист Тэйлор Хаазе на своей странице в «Твиттере», это был 74-й гол Малкина, принёсший победу «Питтсбургу». Он вышел на второе место по этому показателю в истории «Питтсбург», сравнявшись с легендарным канадским нападающим Марио Лемье. Лидирует по количеству победных шайб Яромир Ягр. Действующий капитан «пингвинов» Сидни Кросби имеет на своём счету 71 гол.
Новость по темеЕвгений Малкин признан первой звездой матча с «Анахаймом»
Комментарии
- 12 января 2022
-
08:51
-
08:43
-
08:35
-
08:28
-
07:58
-
07:45
-
07:39
-
07:25
-
06:57
-
06:56
-
06:44
-
06:20
-
06:10
-
05:52
-
05:52
-
05:45
-
05:32
-
04:49
-
04:26
-
03:52
-
02:37
- 11 января 2022
-
23:56
-
23:46
-
23:37
-
23:22
-
23:05
-
23:03
-
22:48
-
22:34
-
22:27
-
22:24
-
22:17
-
22:13
-
22:03
-
21:52
Партнерский контент