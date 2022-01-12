«Самый долгий перерыв в жизни». Малкин поделился эмоциями после дубля в первом матче года

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал возвращение в строй после травмы, а также дубль в ворота «Анахайм Дакс» (4:1).
«Я чувствую себя потрясающе. Это долгий процесс для меня, самый долгий перерыв в моей жизни. Рад быть с командой. Мы выиграли, забили пару голов — я чувствую себя потрясающе.
Перед матчем тренер сказал мне играть короткими сменами, играть просто, сказал, что всё будет нормально. Я старался это сделать. Неидеально, но сезон длинный. Надеюсь, мы попадём в плей-офф, и я буду делать всё возможное. Просто счастлив, что сыграл первый матч, мы выиграли, идём дальше», — сказал Малкин после матча.
Напомним, в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1. Первой звездой матча был признан 35-летний российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин, оформивший дубль.
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