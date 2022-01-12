Кого из вратарей КХЛ вы бы хотели видеть в сборной России?

Приближается время объявления полного состава сборной России на Олимпийские игры – 2022, которые состоятся в Пекине (Китай). Это должно произойти 23 января.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кого из вратарей КХЛ вы бы хотели видеть в сборной России?»

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Состав из 25 человек для участия в Олимпийских Играх — 2022 должен быть объявлен 23 января. В Пекин сборная России вылетит вечерним рейсом 2 февраля.



Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в одной группе с Чехией, Данией и Швейцарией. В стартовой встрече, которая запланирована на 9 февраля, россияне сыграют со швейцарцами.

В Олимпиаде не примут участия игроки из Национальной хоккейной лиги.