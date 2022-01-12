«Джино — машино!» «Твиттер» «Питтсбурга» — о дубле Малкина в дебютном матче сезона

Официальный аккаунт хоккейного клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» в «Твиттере» отреагировал на дубль российского нападающего команды Евгения Малкина в первом матче в текущем сезоне после травмы. Форвард набрал 3 (2+1) очка во встрече с «Анахайм Дакс» (4:1).
«Джино — машино! Само собой, на его счету бросок вечера», — говорится в сообщении.
Напомним, в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1. Первой звездой матча был признан 35-летний российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин, оформивший дубль.
4 июня Малкин перенёс операцию на колене и с тех пор восстанавливался. Перед стартом сезона хоккеист был помещён в долгосрочный список травмированных.
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