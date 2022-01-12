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«Слишком большой». Малкину подарили шлем «дерзкого пингвина»

«Слишком большой». Малкину подарили шлем «дерзкого пингвина»
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Российскому нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину после матча с «Анахайм Дакс», в котором он оформил дубль, вручили шлем «дерзкого пингвина».

«Спасибо, парни. Это огромная честь для меня.

Шлем слишком большой», — приводит слова Малкина официальная страница «Питтсбурга» в «Твиттере».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1. Первой звездой матча был признан 35-летний российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин, оформивший дубль.

4 июня Малкин перенёс операцию на колене и с тех пор восстанавливался. Перед стартом сезона хоккеист был помещён в долгосрочный список травмированных.

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