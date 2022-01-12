«7 месяцев 7 дней между фото». Малкин выложил пост, посвящённый первому матчу после травмы

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин на своей официальной странице в «Инстаграме» выложил пост, посвящённый первому матчу после травмы.

«7 месяцев и 7 дней между фото! Рад вернуться на лёд! Спасибо за поддержку!!!» — говорится в сообщении.

Напомним, в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1. Первой звездой матча был признан 35-летний российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин, оформивший дубль.



4 июня Малкин перенёс операцию на колене и с тех пор восстанавливался. Перед стартом сезона хоккеист был помещён в долгосрочный список травмированных.