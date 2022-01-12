Евгений Малкин повторил уникальное достижение Александра Овечкина и Сергея Фёдорова в НХЛ
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В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Первой звездой матча был признан 35-летний российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин, оформивший дубль и отдавший одну результативную передачу. Первая шайба форварда стала победной.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», благодаря этому Малкин стал третьим российским игроком в истории НХЛ, на счету которого не менее 300 матчей с несколькими набранными очками. Ранее подобное достижение покорилось лишь легендарному форварду Сергею Фёдорову (315 встреч) и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (389 матчей).
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