Фетисов высказался об игре Кучерова и Малкина после травм. У россиян пять шайб на двоих
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением об игре нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина после травм. У россиян пять шайб на двоих после игрового дня в НХЛ.
«Рад за Никиту Кучерова и Евгения Малкина. Желаю дальнейших успехов, чтобы больше таких травм не было. Они оба молодцы.
Мы рассчитывали на них на Олимпиаде, но, к сожалению, будем следить за ними лишь в качестве хоккеистов НХЛ. Только вперёд. Они являются лицом нашего хоккея. Очень радуемся их выступлению», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, Кучеров был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
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