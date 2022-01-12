Фетисов высказался об игре Кучерова и Малкина после травм. У россиян пять шайб на двоих

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением об игре нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина после травм. У россиян пять шайб на двоих после игрового дня в НХЛ.



«Рад за Никиту Кучерова и Евгения Малкина. Желаю дальнейших успехов, чтобы больше таких травм не было. Они оба молодцы.



Мы рассчитывали на них на Олимпиаде, но, к сожалению, будем следить за ними лишь в качестве хоккеистов НХЛ. Только вперёд. Они являются лицом нашего хоккея. Очень радуемся их выступлению», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, Кучеров был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.