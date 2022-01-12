Губерниев: Малкин умеет всё — великий мастер. Ярчайший хоккеист поколения

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возвращении российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в строй, а также о дубле форварда, к которому он прибавил результативную передачу, в ворота «Анахайм Дакс» (4:1) в первом матче после травмы.



«В Малкине никогда не сомневался. Если Овечкин — яркий индивидуалист, то Малкин умеет всё. Великий мастер. Он и сам может создать, и сыграть на других. Может играть на басу, ударных, рояле, а потом встать и этот рояль увезти. Ярчайший хоккеист поколения. Я с ним дружу, с его женой. Мой девиз — с детства за Малкина. Очень переживал, когда он не играл, здорово, что вернулся», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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