«Вы видите только очки». Главный тренер «Тампы» объяснил, что делает Кучерова особенным

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру российского нападающего Никиты Кучерова.
«Он особенный игрок, и я думаю, мы все это видим. Его видение площадки и умение читать игру выше всяких похвал. Он всегда находится на несколько шагов впереди всех остальных. При этом его чувство момента по-прежнему к нему возвращается. И мне кажется, что он сам будет первым, кто вам об этом расскажет.
То, что Куч делает на площадке, — это очень сложно, но он получает награду за свои старания. Вы видите только набранные очки. Я же вижу все эти маленькие, тонкие и незаметные вещи, которые он делает в обороне и во время быстрых отрывов. Он силён и в других компонентах игры, которые мы, тренеры, действительно очень уважаем и ценим. Именно подобные детали делают его настолько классным игроком. Надеюсь, что его игра со временем будет становиться только лучше», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 12 января 2022
-
13:55
-
13:34
-
13:14
-
12:44
-
12:25
-
12:08
-
12:00
-
11:45
-
11:25
-
11:23
-
11:16
-
11:05
-
10:49
-
10:41
-
10:30
-
10:21
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:41
-
09:18
-
09:15
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:51
-
08:43
-
08:35
-
08:28
-
07:58
-
07:45
-
07:39
-
07:25
-
06:57
-
06:56