«Вы видите только очки». Главный тренер «Тампы» объяснил, что делает Кучерова особенным

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру российского нападающего Никиты Кучерова.

«Он особенный игрок, и я думаю, мы все это видим. Его видение площадки и умение читать игру выше всяких похвал. Он всегда находится на несколько шагов впереди всех остальных. При этом его чувство момента по-прежнему к нему возвращается. И мне кажется, что он сам будет первым, кто вам об этом расскажет.



То, что Куч делает на площадке, — это очень сложно, но он получает награду за свои старания. Вы видите только набранные очки. Я же вижу все эти маленькие, тонкие и незаметные вещи, которые он делает в обороне и во время быстрых отрывов. Он силён и в других компонентах игры, которые мы, тренеры, действительно очень уважаем и ценим. Именно подобные детали делают его настолько классным игроком. Надеюсь, что его игра со временем будет становиться только лучше», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.