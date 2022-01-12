На «СКА Арена» приступили к монтажу кровли. Стадион планируют достроить осенью 2022 года

На «СКА Арене» приступили к монтажу кровли.

Первую металлическую ферму основного купола кровли нового ледового дворца подняли на отметку +35 метров. Вес конструкции составляет 140 тонн, а пролёт — 113,5 метров. Это первая из 20 запланированных ферм, которые будут являться несущей системой кровли стадиона. Сейчас строители зафиксировали ферму в промежуточном положении в стапельной конструкции.

«В дальнейшем рядом установят ещё одну ферму после сборки. Они завяжутся в жёсткий металлический каркас и будут плавно перемещаться в своё проектное положение», — объяснил исполнительный директор строительной компании «Сфера» Анатолий Славинский.

Завершить монтаж металлоконструкций купола арены планируется весной текущего года. Общий вес кровли «СКА Арены» составляет более 5000 тонн.

Напомним, стадион запроектирован в статусе самого большого ледового дворца в мире. Строительство комплекса должно быть завершено осенью 2022 года. В 2023 году арена примет матчи Чемпионата мира по хоккею с шайбой.