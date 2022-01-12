«Адмирал» одержал третью победу подряд, прервав победную серию «Сибири»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Леонида Тамбиева.
КХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2022, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Шулак (Мозик, Кестнер) – 26:57' (5x5) 1:1 Голубев – 36:52' (4x5) 2:1 Верба (Шэн, Шевченко) – 48:54' (5x5)
На 27-й минуте Либор Шулак вывел дальневосточную команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Войтех Мозик и Джош Кестнер. На 37-й минуте Денис Голубев сравнял счёт, забросив шайбу в меньшинстве. В середине третьего периода Марк Верба во второй раз в матче позволил «Адмиралу» выйти вперёд. В ассистентах — Павел Шэн и Александр Шевченко.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» вновь сыграет с «Сибирью». Команды встретятся во Владивостоке 14 января.
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