Форвард «Трактора» Фатеев заключил новое соглашение с клубом

Нападающий «Трактора» Егор Фатеев продлил контракт с клубом, сообщает официальный телеграм-канал команды.



Отмечается, что хоккеист заключил с чёрно-белыми новое двустороннее соглашение до конца сезона-2023/2024.

⠀

Фатеев начинал заниматься хоккеем в школе «Трактор», в 15 лет переехав в Ярославль — в СДЮШОР «Локомотив-2004». В июне 2019 года нападающий вернулся в родной город, подписав соглашение с чёрно-белыми. За команду форвард провёл 71 матч, набрал 10 (7+3) очков, провёл 52 «хита» и заблокировал 45 бросков.

⠀

«Егор Фатеев хорошо зарекомендовал себя в матчах за «Трактор» как мощный, габаритный форвард, способный придать команде энергии и агрессии в линии нападения. Мы уверены, что Егор, учитывая его молодой возраст, сможет и дальше прогрессировать в составе «Трактора», — заявил генеральный директор клуба Иван Савин.