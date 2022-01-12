Источник: нападающий московского «Динамо» Ведин выбыл до конца сезона
Поделиться
Шведский нападающий московского «Динамо» Антон Ведин выбыл из строя до конца сезона, сообщает «Спорт-экспресс».
В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 28-летний игрок провёл 26 матчей, в которых набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «+3».
В сезоне-2021/2022 нападающий присоединился к новосибирской «Сибири». Успев набрать 2 (1+1) очка в 14 матчах, хоккеист расторг контракт с клубом по соглашению сторон. Ведин заключил соглашение с «Динамо» в октябре 2021 года. Всего на его счету 40 матчей в КХЛ, в которых он набрал 16 (8+8) баллов при общей полезности «+14».
«Динамо» в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 балла после 48 проведённых встреч.
Комментарии
- 12 января 2022
-
17:05
-
17:01
-
16:54
-
16:41
-
16:22
-
16:08
-
16:00
-
15:55
-
15:41
-
15:31
-
15:17
-
15:16
-
14:52
-
14:46
-
14:35
-
14:31
-
14:18
-
13:55
-
13:34
-
13:14
-
12:44
-
12:25
-
12:08
-
12:00
-
11:45
-
11:25
-
11:23
-
11:16
-
11:05
-
10:49
-
10:41
-
10:30
-
10:21
-
10:15
-
10:00
Партнерский контент