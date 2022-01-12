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Источник: нападающий московского «Динамо» Ведин выбыл до конца сезона

Источник: нападающий московского «Динамо» Ведин выбыл до конца сезона
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Шведский нападающий московского «Динамо» Антон Ведин выбыл из строя до конца сезона, сообщает «Спорт-экспресс».

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 28-летний игрок провёл 26 матчей, в которых набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «+3».

В сезоне-2021/2022 нападающий присоединился к новосибирской «Сибири». Успев набрать 2 (1+1) очка в 14 матчах, хоккеист расторг контракт с клубом по соглашению сторон. Ведин заключил соглашение с «Динамо» в октябре 2021 года. Всего на его счету 40 матчей в КХЛ, в которых он набрал 16 (8+8) баллов при общей полезности «+14».

«Динамо» в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 балла после 48 проведённых встреч.

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