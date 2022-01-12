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Кожевников: если игроки «Авангарда» сверкнут на ОИ-2022, то поставим Хартли «плюсик»

Кожевников: если игроки «Авангарда» сверкнут на ОИ-2022, то поставим Хартли «плюсик»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о кандидатах в сборную России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Приостановка КХЛ? Моё мнение — надо играть. Народ работает, метро переполнено, на дорогах пробки. Странно, если в этой ситуации такие крепкие ребята, как профессиональные хоккеисты, возьмут отпуск.

На что обратил внимание в последних турах? На всё смотрю с олимпийским прицелом. Кто поедет в Пекин, в какой форме, с каким настроением.

Мы привыкли критиковать наш хоккей, но надо сказать, что достойные кандидаты в сборную есть. Гусев, Кузьменко, Бурдасов в СКА, Воронков, Галимов в «Ак Барсе», Шипачёв, Войнов в «Динамо» — вчера все эти мастера были на виду. Хотя беспокоит, что в Казани в последнее время пошёл крен в сторону легионеров. Например, талантливого Коваленко на льду не увидел. Какой смысл ставить в пандемийный сезон сомнительных ветеранов из Северной Америки — не знаю. Будущее Казани так не построить.

Кстати, даже в «Авангарде» у моего «друга» Боба Хартли такого крена в последнее время, к счастью, нет. В Балашихе тоже просматривается целая группа кандидатов на Пекин — Шарипзянов, Толчинский, Семёнов. Порекомендую Хартли больше ставить Толчинского, год назад он всё-таки смотрелся ярче — как и Шарипзянов, один из лучших именно оборонительных защитников нашего хоккея.

Очень хорошо, что вернулся из Северной Америки форвард Семёнов. Такие универсальные солдаты в первую очередь нужны на столь ответственных и краткосрочных турнирах, как Олимпиада. Хартли должен понимать, что подготовка к Играм выходит на финишную прямую. И что общественность станет судить о его работе по тому, как будут выглядеть в Пекине игроки «Авангарда». Если Шарипзянов, Толчинский и Ко сверкнут, то поставим «плюсик». Если нет, то…

Какая линия сборной России самая проблемная перед Пекином? Посмотрите, как плотно идут ведущие команды и на Востоке, и особенно на Западе, в такой ситуации тренеры не рискуют, ставят в ворота опытных голкиперов, а это чаще всего легионеры.

Вообще вратари в хоккее — это всегда самая загадочная позиция, от которой в первую очередь зависит результат. Федотов из ЦСКА хорошо провёл Кубок Первого канала, но его команда ушла на карантин, что для вратаря может означать потерю тонуса. Думаю, что с вратарской точки зрения очень важно, чтобы хоккей в России перед Олимпиадой продолжался», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

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