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КХЛ сообщила, что за последние сутки коронавирусом заболели 60 представителей клубов

КХЛ сообщила, что за последние сутки коронавирусом заболели 60 представителей клубов
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Континентальная хоккейная лига на официальном сайте сообщила об эпидемиологической ситуации на 12 января.

«По состоянию на утро 12 января число игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные тесты на коронавирус, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста, прирост за последние сутки составил 60 человек (из них 27 хоккеистов).

Лига решила не проводить матчи №584 «Локомотив» – «Ак Барс», №587 «Динамо» Мск – «Спартак», запланированные на 13 января 2022 года.

«Автомобилист» выходит с карантина после получения отрицательных результатов диагностики методом ПЦР персонала всего клуба, и сыграет первый матч в новом году с «Северсталью», — сообщила пресс-служба КХЛ.

Расписание ближайших игровых дней:

12 января, среда

«Адмирал» – «Сибирь»;
«Нефтехимик» – «Трактор».

13 января, четверг

«Автомобилист» — «Северсталь»;
«Витязь» – «Барыс»;
СКА – ХК «Сочи» (в ХК «Сочи» пять ПЦР+, решение будет принято в день игры).

14 января, пятница

«Адмирал» – «Сибирь».

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