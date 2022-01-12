КХЛ сообщила, что за последние сутки коронавирусом заболели 60 представителей клубов

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте сообщила об эпидемиологической ситуации на 12 января.
«По состоянию на утро 12 января число игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные тесты на коронавирус, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста, прирост за последние сутки составил 60 человек (из них 27 хоккеистов).
Лига решила не проводить матчи №584 «Локомотив» – «Ак Барс», №587 «Динамо» Мск – «Спартак», запланированные на 13 января 2022 года.
«Автомобилист» выходит с карантина после получения отрицательных результатов диагностики методом ПЦР персонала всего клуба, и сыграет первый матч в новом году с «Северсталью», — сообщила пресс-служба КХЛ.
Расписание ближайших игровых дней:
12 января, среда
«Адмирал» – «Сибирь»;
«Нефтехимик» – «Трактор».
13 января, четверг
«Автомобилист» — «Северсталь»;
«Витязь» – «Барыс»;
СКА – ХК «Сочи» (в ХК «Сочи» пять ПЦР+, решение будет принято в день игры).
14 января, пятница
«Адмирал» – «Сибирь».
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