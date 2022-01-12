Морозов прокомментировал приостановку регулярного чемпионата КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил информацию о ситуации с коронавирусом, а также рассказал о приостановке регулярного сезона и переносе четырёх игровых дней.



«Хотелось бы повторить, наши главные цели в пандемийное время – здоровье игроков и болельщиков. Ничего не изменилось.



Эпидемиологическая ситуация развивается стремительно, только за последние сутки 60 человек в лиге заболели, в ряде клубов появилась симптоматика заболевания. КХЛ проведёт матчи ближайших трёх игровых дней с участием тех клубов, где не будет ухудшения эпидемиологической обстановки.



Скорость распространения заболевания, а также оперативная информация об эпидемиологической ситуации в стране и мире указывают, что в ближайшие три дня количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом возрастёт многократно. Именно поэтому было принято решение о переносе четырёх игровых дней, где большинство матчей и так не состоится из-за карантина в командах.



Хочется всем пожелать здоровья, берегите себя, свои семьи и близких. Только совместные усилия, соблюдение профилактических мер позволит нам определить обладателя Кубка Гагарина сезона-2021/2022», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.