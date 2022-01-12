«Люди болеют, какой смысл в хоккее?» Сушинский — о пристановке регулярного чемпионата КХЛ

Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о решении Континентальной хоккейной лиги приостановить регулярный чемпионат – 2021/2022 и переносе четырёх игровых дней.



«Люди болеют, матчи не играют. Какой смысл в хоккее сейчас? Как его проводить? Одни вторыми составами выходят, другие вообще сидят. Можно будет сыграть в олимпийский период. И то потери будут меньше. Так что правильное решение. Это сейчас никому не нужно», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, ранее стало известно, что КХЛ приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых лига объявит дополнительно.