«Думать надо было раньше». Кожевников — о варианте избежать приостановку КХЛ

Двукратный олимпийский чемпионат Александр Кожевников прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги приостановить регулярный чемпионат.



«Правильное решение. Столько больных, команды заболевают группами, практически всем составом. Конечно, надо приостанавливать, здоровье важнее. Что касается варианта избежать всего этого, то думать всем надо было раньше. Но смысл сейчас обсуждать. Если заболевают командами, то что делать?», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, КХЛ сообщила о переносе четырёх игровых дней регулярного сезона и приостановке чемпионата вплоть до олимпийской паузы. 12, 13 и 14 января пройдут ещё несколько встреч: «Нефтехимик» – «Трактор», «Автомобилист» — «Северсталь», «Витязь» – «Барыс», СКА – ХК «Сочи» (в ХК «Сочи» пять ПЦР+, решение будет принято в день игры), «Адмирал» – «Сибирь».