Юрзинов-мл. — о КХЛ: спортивный принцип никто не отменял, должно быть завершение турнира

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший прокомментировал решение КХЛ приостановить регулярный чемпионат.



«В данный момент, когда осталось немного туров до олимпийской паузы, приостановка чемпионата логична. Считаю, что в любом случае – во время олимпийский паузы или после турнира – надо искать время и доигрывать матчи. Сложная ситуация с коронавирусом, но спортивный принцип никто не отменял. В последнее время многие спортивные организации попадают в непростые условия. Здоровье, несомненно, стоит на первом месте. Но те же спонсоры, которые вкладывают свои деньги, хотят видеть результат. Поэтому завершение турнира должно быть. Многие клубы имеют право на борьбу за плей-офф, всё должно закончиться логически.



В крайнем случае, если не получится сыграть всё количество матчей, то есть практика финского, немецкого и других европейских чемпионатов. Там, если разное количество сыгранных матчей, места в таблице распределяются согласно среднему баллу», – сказал Юрзинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.