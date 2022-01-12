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Генменеджер «Авангарда»: КХЛ встаёт на стоп, а МХЛ и ВХЛ — нет. Но зачем клубам вертикаль?

Генменеджер «Авангарда»: КХЛ встаёт на стоп, а МХЛ и ВХЛ — нет. Но зачем клубам вертикаль?
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков оценил влияние приостановки регулярного чемпионата КХЛ на Высшую хоккейную (ВХЛ) и Молодёжную хоккейную (МХЛ) лиги.

«Команды ВХЛ прошли свои пики заболеваемости, такой был и у нас, в «Омских крыльях». Сейчас, насколько я знаю, неблагоприятная обстановка только в двух командах. У остальных всё в порядке, и я не понимаю, почему клубы КХЛ не могут сейчас задействовать резервистов. Для чего тогда нужна клубная вертикаль? Я так понимаю, что чемпионаты ВХЛ и МХЛ продолжатся, а КХЛ — вывеска нашего хоккея — встаёт на стоп, когда команды, имеющие глубину состава, готовы играть.

Совершенно непонятно, как сейчас строить подготовку, чего ожидать. В нашей команде был запланирован отпуск для ребят, теперь неясно, что делать. Лига говорит, что в феврале будем играть, но как тогда тренировочный процесс выстраивать? Очень много непонятного», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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