Радулов внесён в коронавирусный протокол «Далласа»

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов попал в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги, сообщает твиттер-аккаунт клуба.



Отмечается, что также в ковид-протокол попали два сотрудника команды. Ранее положительный тест на коронавирус получили российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов и голкипер Брэйден Холтби.



В текущем регулярном чемпионате Радулов принял участие в 31 встрече, набрав в них 12 (1+11) очков при показателе полезности «-14».



«Даллас» в настоящий момент занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, имея в своём активе 36 баллов после 32 матчей. В следующей встрече «Старз» сыграют дома с «Сиэтл Кракен». Матч пройдёт завтра, 13 января, начало — в 4:30 мск.