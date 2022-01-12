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Радулов внесён в коронавирусный протокол «Далласа»

Радулов внесён в коронавирусный протокол «Далласа»
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Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов попал в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги, сообщает твиттер-аккаунт клуба.

Отмечается, что также в ковид-протокол попали два сотрудника команды. Ранее положительный тест на коронавирус получили российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов и голкипер Брэйден Холтби.

В текущем регулярном чемпионате Радулов принял участие в 31 встрече, набрав в них 12 (1+11) очков при показателе полезности «-14».

«Даллас» в настоящий момент занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, имея в своём активе 36 баллов после 32 матчей. В следующей встрече «Старз» сыграют дома с «Сиэтл Кракен». Матч пройдёт завтра, 13 января, начало — в 4:30 мск.

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