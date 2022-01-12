«Даллас» вернул российского голкипера Худобина из фарм-клуба АХЛ

«Даллас Старз» объявил в своём твиттер-аккаунте о переводе в основной состав клуба российского голкипера Антона Худобина и нападающего Ретта Гарднера.



Напомним, 13 декабря «Даллас» выставил Худобина на драфт отказов, а затем отправил в АХЛ, чтобы у него была игровая практика. Такое решение клуб принял после того, как россиянин сыграл семь матчей (шесть стартов) в нынешнем сезоне, одержав в них три победы, потерпев три поражения в основное время и одно в дополнительное, пропуская в среднем 3,73 шайбы (КН) и парируя 87,3% бросков (ОБ).



В последний раз он играл в НХЛ 18 ноября. Всего на счету Худобина 257 матчей в лиге, в которых он отразил 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,50.



«Даллас» занимает 12-е место в таблице Западной конференции, набрав 36 очков после 32 встреч.