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Главный тренер «Миннесоты» сообщил, к какому матчу в строй вернётся Капризов

Главный тренер «Миннесоты» сообщил, к какому матчу в строй вернётся Капризов
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон сообщил о возможном возвращении в состав российского нападающего Кирилла Капризова в ближайшем матче клуба.

«Если не случится ничего непредвиденного, он сыграет в субботу с «Анахайм Дакс», — цитирует Эвасона в «Твиттере» журналист Сара Маклеллан.

Напомним, Капризов получил травму верхней части тела 6 января во время встречи с «Бостон Брюинз». На 11-й минуте второго периода Капризов сильно ударился о борт, когда в него врезался центральный нападающий «Брюинз» Трент Фредерик. Капризов смог самостоятельно покинуть площадку, но в раздевалку хоккеист отправился, опираясь на массажиста команды.

Сыграв 32 матча в нынешнем сезоне, Капризов занимает первое место в команде по набранным очкам — 40 (14+26).

Матч между «Миннесотой» и «Анахаймом» пройдёт в субботу, 15 января. Начало — в 4:00 мск.

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