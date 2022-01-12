Юров — в тройке игроков не из Северной Америки на драфте НХЛ-2022. В топ-10 — 3 россиянина

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал рейтинг 10 лучших хоккеистов не из Северной Америки на данный момент, которые будут участвовать в драфте 2022 года.



Первое место занимает финский нападающий Йоаким Кемелль, выступающий за ЮИП. Вторая строчка — у словацкого нападающего Юрая Слафковски, который играет за клуб ТПС. Также в тройку вошёл российский форвард Данила Юров, выступающий за магнитогорский «Металлург».

Из представителей России в топ-10 также вошли хоккеист системы «Авангарда» Иван Мирошниченко и форвард «Локомотива» Александр Перевалов.



Юров в текущем сезоне КХЛ провёл за «Магнитку» 21 матч, не набрав результативных баллов. Мирошниченко провёл 28 матчей в ВХЛ за «Омские Крылья», забив шесть голов и отдав шесть голевых передач. На счету Перевалова пять встреч в КХЛ, а также 27 встреч за «Локо» в МХЛ, где он набрал 37 (19+18) баллов.