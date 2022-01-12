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«Нефтехимик» — «Трактор». Платная прямая трансляция
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18:50 Мск
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«Нефтехимик» одержал победу дома над возглавляющим таблицу КХЛ «Трактором»

«Нефтехимик» одержал победу дома над возглавляющим таблицу КХЛ «Трактором»
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Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с челябинским «Трактором» со счётом 4:2 (2:1, 0:1, 2:0). Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».

Счёт в игре на 12-й минуте открыл форвард хозяев Эдуард Гиматов с передачи Сергея Купцова и Михаила Сидорова. Через минуту ответную шайбу забросил Андрей Стась, ассистенты — Теэму Пулккинен и Марсель Шолохов.

На 15-й минуте «Нефтехимик» вышел вперёд во второй раз, отметился нападающий Вячеслав Лещенко, голевой пас сделал Ансель Галимов. На 37-й минуте «Трактор» отыгрался благодаря усилиям Лукаша Седлака, которому передачу отдали Артём Шварёв и Евгений Кулик.

На 58-й минуте форвард «Нефтехимика» Павел Порядин вывел хозяев вперёд. Через минуту в пустые ворота Дэн Секстон отправил ещё одну шайбу в ворота «Трактора», установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2022, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Гиматов (Купцов, Сидоров) – 11:09' (5x5)   1:1 Стась (Пулккинен, Шолохов) – 12:55' (5x5)   2:1 Лещенко (Галимов) – 14:45' (5x5)   2:2 Седлак (Шварёв, Кулик) – 36:41' (5x5)   3:2 Порядин – 57:46' (5x5)   4:2 Секстон (Лещенко) – 58:51' (en)
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