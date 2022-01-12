«Нефтехимик» одержал победу дома над возглавляющим таблицу КХЛ «Трактором»

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с челябинским «Трактором» со счётом 4:2 (2:1, 0:1, 2:0). Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».
Счёт в игре на 12-й минуте открыл форвард хозяев Эдуард Гиматов с передачи Сергея Купцова и Михаила Сидорова. Через минуту ответную шайбу забросил Андрей Стась, ассистенты — Теэму Пулккинен и Марсель Шолохов.
На 15-й минуте «Нефтехимик» вышел вперёд во второй раз, отметился нападающий Вячеслав Лещенко, голевой пас сделал Ансель Галимов. На 37-й минуте «Трактор» отыгрался благодаря усилиям Лукаша Седлака, которому передачу отдали Артём Шварёв и Евгений Кулик.
На 58-й минуте форвард «Нефтехимика» Павел Порядин вывел хозяев вперёд. Через минуту в пустые ворота Дэн Секстон отправил ещё одну шайбу в ворота «Трактора», установив окончательный счёт.
- 12 января 2022
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