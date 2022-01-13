Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 13 января

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф, по состоянию на 13 января.
На Западе первое место занимает СКА, набравший 66 очков после 47 встреч. Вторую строчку делят московское «Динамо» и «Йокерит», у команд по 64 очка, однако у москвичей сыграно на одну встречу больше. Четвёртую и пятую позиции занимают ЦСКА и «Северсталь», набравшие по 63 балла, у армейцев один матч в запасе.
В Восточной конференции первое место сохраняет челябинский «Трактор», набравший 73 очка в 50 встречах. Подопечные Анвара Гатиятулина в последней встрече уступили «Нефтехимику» (2:4). На два балла отстаёт магнитогорский «Металлург», сыгравший на две встречи меньше. Третью позицию занимает «Ак Барс», набравший 66 очка и сыгравший 48 встреч.
В зону плей-офф на Западе входят СКА, «Динамо» Москва, «Йокерит», ЦСКА, «Северсталь», «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» Минск.
На Востоке в восьмёрке сильнейших находятся «Трактор», «Металлург», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Барыс».
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