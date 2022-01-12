Третьяк прокомментировал позицию ФХР о приостановке регулярного чемпионата КХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал приостановку регулярного сезона КХЛ.
«Понятно, что вспышка ковида во многих командах — форс-мажор, лиге надо как-то выходить из ситуации. Мы пошли навстречу КХЛ и не возражаем против проведения перенесённых матчей во время олимпийской паузы. Конечно, все клубы будут обязаны отпустить тех хоккеистов, которые будут участвовать в сборах нашей национальной команды перед Играми и в самом олимпийском турнире, а также тех спортсменов, которые будут вызваны в другие национальные сборные.
Но для того, чтобы проводить матчи с участием игроков, не привлечённых к Олимпиаде, препятствий нет. Во время форс-мажора все должны идти друг другу навстречу, помогая справиться с тяжёлой ситуацией», — цитирует Третьяка ТАСС.
- 12 января 2022
-
22:36
-
22:25
-
22:01
-
21:28
-
21:20
-
21:00
-
20:39
-
20:20
-
20:10
-
20:00
-
19:45
-
19:34
-
19:30
-
19:08
-
18:47
-
18:13
-
17:43
-
17:36
-
17:32
-
17:27
-
17:19
-
17:09
-
17:05
-
17:01
-
16:54
-
16:41
-
16:22
-
16:08
-
16:00
-
15:55
-
15:41
-
15:31
-
15:17
-
15:16
-
14:52