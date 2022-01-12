Третьяк прокомментировал позицию ФХР о приостановке регулярного чемпионата КХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал приостановку регулярного сезона КХЛ.



«Понятно, что вспышка ковида во многих командах — форс-мажор, лиге надо как-то выходить из ситуации. Мы пошли навстречу КХЛ и не возражаем против проведения перенесённых матчей во время олимпийской паузы. Конечно, все клубы будут обязаны отпустить тех хоккеистов, которые будут участвовать в сборах нашей национальной команды перед Играми и в самом олимпийском турнире, а также тех спортсменов, которые будут вызваны в другие национальные сборные.



Но для того, чтобы проводить матчи с участием игроков, не привлечённых к Олимпиаде, препятствий нет. Во время форс-мажора все должны идти друг другу навстречу, помогая справиться с тяжёлой ситуацией», — цитирует Третьяка ТАСС.