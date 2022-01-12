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Российский защитник Минтюков — в топ-5 игроков из Северной Америки на драфте НХЛ-2022

Российский защитник Минтюков — в топ-5 игроков из Северной Америки на драфте НХЛ-2022
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил к данному моменту рейтинг лучших игроков, выступающих в Северной Америке, которые примут участие в драфте 2022 года.

Первое место занимает 18-летний канадский нападающий Шейн Райт, выступающий за хоккейный клуб «Кингстон» из Хоккейной лиги Онтарио. На второй строчке — 17-летний американский центрфорвард Логан Кули, играющий за юниорскую сборную США. Замыкает тройку еще один центральный нападающий — канадец Мэтт Савой, являющийся хоккеистом клуба «Виннипег Айс» из Западной хоккейной лиги.

Отметим, что в пятёрку также вошёл 18-летний российский защитник Павел Минтюков, с 2020 года выступающий в Северной Америке за «Сагино Спирит» в Канадской хоккейной лиге.

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