Гатиятулин подвёл итоги игры «Трактора» с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:4).



«Понимали сильные стороны соперника, готовились. К сожалению, то, что планировали на игру, выполнить не удалось. Соперник нас наказал за наши ошибки. Проанализируем. Нужно действовать строго в обороне, чтобы не допускать таких моментов и не проигрывать.



Каждая игра для нас важна. К каждой игре готовимся очень серьёзно. У всех календарь непростой, много матчей. Может, где-то свежести не хватало, но повторюсь, что здесь нужно играть по состоянию и по счёту. Все голы пропустили после контратак, поэтому надо поправлять игру в обороне.



Как лично я и команда отреагировали на решение КХЛ о переносе матчей? Есть решение. Мы это приняли, никаких обсуждений. Готовимся по плану.



В третьем периоде перешли на игру в три состава? В три пары мы начали играть ещё со второго периода. В три звена — до конца основного времени оставалось 10 минут, поэтому перешли на игру в три звена, хотели взвинтить темп, но не удалось.



У Альберта Яруллина повреждение. Медицинский штаб занимается. Пока точно не могу ответить на этот вопрос.



Четвёртая тройка не придавала сегодня свежести игре? То, что от них требовалось, выполняли. Сделали акцент на опытных игроков, а ребятам сказали, чтобы в любой момент были готовы», — цитирует Гатиятулина пресс-служба «Трактора».