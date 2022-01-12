Худобин: АХЛ — хорошая практика, положительно влияющая на игру. И вот я вернулся в НХЛ

Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал возвращение в основной состав клуба из АХЛ.
«Я раньше уже выступал в АХЛ. Это хорошая практика, положительно влияющая на твою игру. И вот я вернулся. Если тренер мне скажет играть, я готов выйти в любой момент.
Что касается ковида, он был и в «Техасе». После перерыва на Рождество у нас на лёд вышли только шесть-семь парней. Мы занимались так два-три раза. Кто-то потом вернулся, когда отсидел пять дней в ковид-протоколе. Потом мы набрали полную команду и провели два матча.
Конечно, в лиге можно удивляться многому. С другой стороны, я скажу, что немного ожидал этот вызов. У меня получился очень хороший разговор с Джимом [Ниллом] до и после тренировки. Может, я не ожидал, что вызов случится прямо сейчас. Но психологически я был на это настроен», – цитирует Худобина официальный сайт НХЛ.
- 12 января 2022
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