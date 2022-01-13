Наставник «Миннесоты» о быстром выздоровлении Капризова: он крепко сложён

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон не удивлён тому, что российский нападающий команды Кирилл Капризов быстро восстановился после травмы.



«Капризов хорошо выглядел на тренировке. Может быть, немного застоялся, но это пройдёт через несколько смен в игре. В целом Кирилл выглядел реально здорово. Лично меня он своей формой убедил. Я не удивлен тем, что Капризов так быстро вернулся. Это произошло не только потому, что он — классный хоккеист. Он ещё крепко сложён и в отличной форме», — приводит слова Эвасона русская версия официального сайта НХЛ.



Кроме Капризова, на прошлой неделе попавшего под силовой прием нападающего «Бостона» Трента Фредерика, в состав «Уайлд» возвращается нападающий Йоэль Эрикссон Эк, который залечил травму верхней части тела.



«Эти ребята сегодня, они настоящие атлеты. И находятся в такой потрясающей форме, что могут быстро восстанавливаться после таких моментов», — сказал Дин Эвасон.



Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов может сыграть за «Миннесоту» в матче с «Анахаймом», который пройдёт в ночь на субботу по московскому времени.

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