Коннор Макдэвид вышел из COVID-протокола. Форвард приступил к тренировкам
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид вышел из COVID-протокола, сообщает официальная русская версия сайта НХЛ.
По информации источника, игрок сдал отрицательный тест и уже провёл одну тренировку вместе с командой.
«Если говорить о ковиде, то хуже всего я себя чувствовал в день матча с «Торонто». Но у меня лишь болел и немного был заложен нос. Ничего особенного. Сейчас я ощущаю себя хорошо», – заявил Макдэвид.
За 2021 год Макдэвид набрал 160 (52+108) очков в 91 матче. В эту статистику входят и встречи плей-офф.
Коннор стал первым игроком с 1999 года, которому удалось набрать 160 очков за календарный год. Ранее аналогичный результат покорился легендарному Яромиру Ягру. В 1999 году он набрал 164 (68+96) очка в 93 матчах.
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