37-летний Стаал подпишет контракт в АХЛ, чтобы подготовиться к игре за сборную Канады

37-летний канадский хоккеист Эрик Стаал подпишет контракт с клубом «Айова Уайлд» из АХЛ, чтобы подготовиться к игре за национальную сборную своей страны на Олимпиаде-2022.
«Только что разговаривал с Эриком Стаалом, он едет в «Айову». Планируется, что он подпишет контракт с «Айовой Уайлд» и сыграет в эти выходные и на следующей неделе перед тем, как присоединится к олимпийской сборной Канады. Ещё ничего не установлено, но, похоже, это план», – написал журналист Кен Кэмпбелл в «Твиттере».
37-летний Стаал не играл в этом сезоне после того, как закончил прошлый финал Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс». Тогда форвард забил пять голов и отдал восемь передач в 53 матчах за «Канадиенс» и «Баффало Сэйбрз», а в 21 встрече плей-офф добавил ещё два гола и шесть передач.
Шестикратный участник Матча звёзд НХЛ, Стаал набрал 1034 очка (441 гол, 593 передачи) в 1293 матчах за карьеру, а также был частью олимпийской сборной Канады 2010 года, завоевавшей золотую медаль в Ванкувере.
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