Снайперская гонка НХЛ: Мэттьюс догнал Овечкина, Драйзайтль по-прежнему лидирует

Сегодня, 13 января, в Глендейле (США) состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

В составе «Торонто» единственную шайбу забросил нападающий Остон Мэттьюс. Эта гол стал для него 24-м в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, он догнал в снайперской гонке форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, идущего на втором месте. Лидирует – Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз». На его счету 26 голов.



Также Драйзайтль лидирует и в гонке бомбардиров, набрав 53 очка. Столько же баллов у его одноклубника Коннора Макдэвида, а Овечкин замыкает топ-3, отставшая от них на одно очко.