Остон Мэттьюс побил исторический рекорд «Торонто»

Сегодня, 13 января, в Глендейле (США) состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).



В составе «Торонто» единственную шайбу забросил нападающий Остон Мэттьюс. Нападающий «кленовых листьев» Остон Мэттьюс продлил свою выездную голевую серию до девяти матчей. Таким образом, американец вышел на первое место по этому показателю в истории «Торонто». Он обошёл Даниэля Маруа (сезон-1989/1990), Фрэнка Маховлича (сезон-1960/1961) и Бэйба Дайе (сезон-1920/1921).



Отметим, что эта шайба стала для Остона 24-й в текущем сезоне, и он догнал в снайперской гонке форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, идущего на втором месте. Лидирует – Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз». На его счету 26 голов.