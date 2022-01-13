Финалист Кубка Стэнли — 2021 «Монреаль» идёт на последнем месте в НХЛ
Поделиться
Сегодня, 13 января, в Глендейле (США) состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).
Таким образом, «Койотс» набрали 19 очков после 34 игр и поднялись на 31-е место в общей таблице НХЛ, опустив при этом «Монреаль Канадиенс» на последнюю строчку.
«Канадиенс» сыграли 35 встреч и набрали 18 баллов. Отметим, что команда играла в финале Кубка Стэнли — 2021.
Действующим победителем турнира является «Тампа-Бэй Лайтнинг». Подопечные Джона Купера в финале предыдущего плей-офф обыграли «Монреаль» со счётом 4-1 в серии. По итогам турнира самым ценным игроком плей-офф стал российский голкипер Андрей Василевский.
Комментарии
- 13 января 2022
-
11:16
-
10:34
-
10:04
-
09:58
-
09:23
-
09:00
-
08:57
-
08:38
-
08:31
-
07:49
-
07:27
-
07:11
-
06:31
-
06:07
-
05:51
- 12 января 2022
-
23:47
-
23:16
-
22:36
-
22:25
-
22:01
-
21:28
-
21:20
-
21:00
-
20:39
-
20:20
-
20:10
-
20:00
-
19:45
-
19:34
-
19:30
-
19:08
-
18:47
-
18:13
-
17:43
-
17:36
Партнерский контент