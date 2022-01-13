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Финалист Кубка Стэнли — 2021 «Монреаль» идёт на последнем месте в НХЛ

Финалист Кубка Стэнли — 2021 «Монреаль» идёт на последнем месте в НХЛ
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Сегодня, 13 января, в Глендейле (США) состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

Таким образом, «Койотс» набрали 19 очков после 34 игр и поднялись на 31-е место в общей таблице НХЛ, опустив при этом «Монреаль Канадиенс» на последнюю строчку.

«Канадиенс» сыграли 35 встреч и набрали 18 баллов. Отметим, что команда играла в финале Кубка Стэнли — 2021.

Действующим победителем турнира является «Тампа-Бэй Лайтнинг». Подопечные Джона Купера в финале предыдущего плей-офф обыграли «Монреаль» со счётом 4-1 в серии. По итогам турнира самым ценным игроком плей-офф стал российский голкипер Андрей Василевский.

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