Давыдов назвал сборную России проигравшей в ситуации с паузой в чемпионате КХЛ

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о паузе в сезоне КХЛ.



«Да, «Динамо» пауза не помешает. Насколько понимаю, команда здорова, значит, может активно и полноценно участвовать в тренировочном процессе, улучшать своё состояние. Да и психологически после трёх поражений лучше немного перезагрузиться.



А вот тем командам, в которых много больных, сейчас будет особенно тяжело. Одни в паузе смогут тренироваться, другим, наоборот, придётся отдыхать на карантине. Значит, к весне функциональное состояние таких команд не будет ровным.



Как отношусь к локдауну? Всегда стараюсь искать какие-то положительные моменты – в нашем клубе, чемпионате, Лиге. Но, честно говоря, сейчас политика КХЛ мне не понятна. Нет чётких решений, идут какие-то метания – то чемпионат продолжают, то отменяют, то одной команде выписывают «баранку», то другой в похожей ситуации игру переносят.



Понимаю, молодому президенту КХЛ не позавидуешь, он пришёл в Лигу в самые сложные времена, когда бушуют вирусы. Но в последнее время мы видим много шараханий.



Кто главный проигравший в этой ситуации? Я считаю, что сборная России. До Олимпиаде в Пекине меньше месяца, многие хоккеисты находятся на пике формы, им пауза и подвешенное состояние уж точно не пойдут на пользу. Таковы особенности спортсмена – когда ты на максимуме, организм звенит, но резкое снижение оборотов грозит ему выходом из строя.



Тут проблема ещё в том, что европейские чемпионаты работают. А это значит, что наши главные соперники – финны, шведы, чехи – прилетят в Пекин в тонусе, в стабильном игровом состоянии. В какой форме будет находиться к февралю сборная России, если пауза в чемпионате КХЛ затянется, – большой вопрос», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.