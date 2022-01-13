Чехович: знаю свой потенциал и уверен, что в один день буду играть в НХЛ
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Нападающий «Торпедо» Иван Чехович рассказал. Доволен ли он своей карьерой.
«Если брать в общем, то, конечно, рад, что у меня так складывается карьера. Но если брать конкретно этот период и нынешний сезон, я недоволен, потому что не демонстрирую весь свой потенциал.
Да, не все заигрывают в НХЛ в 18 лет, у каждого своя судьба. Я знаю свой потенциал и уверен, что в один день буду играть в НХЛ.
Вижу ли какие-то изъяны в своей игре? Все навыки нужно улучшать. Пока ты играешь в хоккей, ты должен совершенствоваться. В защите, наверное, до сих пор нужно добавлять. В «физике» считаю, что добавил очень сильно. Надо работать надо всем: и катанием, и броском, и техникой, и защитой», – цитирует Чеховича Ohtapress.ru.
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