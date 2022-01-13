Чинахов – о первом голе в НХЛ: плохо в тот день спал, думал, что на льду вообще ужас будет

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов рассказал о первой заброшенной шайбе в НХЛ.

«Это был мой шестой матч в НХЛ, но забить самому не получалось долго, и по этому поводу я, конечно, очень переживал. С другой стороны, понимал, что пока я в основе, пока мне дают играть, если буду делать то, чего от меня требуют – голы придут. В команде все меня подбадривали, говорили: «Моменты есть, голы уже близко».



И вот первый, наконец, пришёл 15 ноября, в домашнем матче против «Детройта». Помню, плохо в тот день спал, думал, что на льду вообще ужас будет. В игре вроде неплохо себя чувствовал, но всё равно было состояние, как будто что-то не то. В середине матча имел момент, когда дико не повезло: с ходу бросил Томасу Грайссу верхом, шайба попала ему в плечо, от плеча – в шлем, от шлема – в перекладину и улетела в заградительную сетку.

Но в концовке всё-таки забил. Что особенно приятно, гол получился для той игры важным, переломным. В третьем периоде минуты за четыре до конца проигрывали 2:3, шайба в средней зоне упрыгала в борьбу, и я уж думал, мы её потеряли. Но Джейк Ворачек в борьбе с двумя соперниками классно до нее дотянулся и катнул мне прямо на выход «один в ноль». Мне заранее говорили бросать Грайссу между ног, я туда и бросил.



Силлинджер так обрадовался, что аж с ног меня сбил. Хороший парень, общительный, мы с ним подружились. Ему всего 18 лет, он сейчас самый молодой игрок в НХЛ. Знаю, что его отец Майк – тоже бывший хоккеист, много лет играл в НХЛ, в том числе за «Блю Джекетс», и Коул как раз в Коламбусе родился. В начале сезона мы с ним на выезде делили гостиничный номер, как могли общались через Гугл-переводчик, но сейчас с новым ковид-протоколом, похоже, будем жить поодиночке», – цитирует Чинахова официальный сайт НХЛ на русском языке.