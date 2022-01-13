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20 игроков минского «Динамо» сдали положительные тесты на коронавирус

20 игроков минского «Динамо» сдали положительные тесты на коронавирус
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20 хоккеистов минского «Динамо» переведены в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

При последнем тесте на COVID-19 в составе минского «Динамо» было получено 20 положительных результатов. Поэтому хоккеисты отправились на самоизоляцию и были переведены в список травмированных.

Также в списке сдавших положительные ПЦР-тесты оказались некоторые представители тренерского штаба и персонала команды.

В текущем сезоне динамовцы провели 47 матчей и набрали 54 очка. Сейчас минчане занимают восьмое место в таблице Западной конференции, опережая нижегородское «Торпедо», идущее строчкой ниже, на пять очков.

По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

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