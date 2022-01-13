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Гранлунд, Хартикайнен и Маннинен — в составе сборной Финляндии по хоккею на ОИ-2022

Гранлунд, Хартикайнен и Маннинен — в составе сборной Финляндии по хоккею на ОИ-2022
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Стали известны имена трёх хоккеистов, которые включены в список сборной Финляндии на предстоящие Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

Как сообщает твиттер-аккаунт «Салавата Юлаева», нападающие Маркус Гранлунд, Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен вошли в состав финской команды. В текущем регулярном чемпионате КХЛ Гранлунд провёл 41 матч, в котором набрал 38 (8+30) очков при общей полезности «+3». На счету Хартикайнена также 41 встреча, в которых он забросил 13 шайб и отдал 11 передач при показателе полезности «-2». Маннинен поучаствовал в 38 играх, где набрал 32 (19+13) балла при полезности «+3».

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Игры предварительного этапа пройдут с 9 по 13 февраля.

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