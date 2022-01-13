Гранлунд, Хартикайнен и Маннинен — в составе сборной Финляндии по хоккею на ОИ-2022
Поделиться
Стали известны имена трёх хоккеистов, которые включены в список сборной Финляндии на предстоящие Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
Как сообщает твиттер-аккаунт «Салавата Юлаева», нападающие Маркус Гранлунд, Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен вошли в состав финской команды. В текущем регулярном чемпионате КХЛ Гранлунд провёл 41 матч, в котором набрал 38 (8+30) очков при общей полезности «+3». На счету Хартикайнена также 41 встреча, в которых он забросил 13 шайб и отдал 11 передач при показателе полезности «-2». Маннинен поучаствовал в 38 играх, где набрал 32 (19+13) балла при полезности «+3».
Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Игры предварительного этапа пройдут с 9 по 13 февраля.
Комментарии
- 13 января 2022
-
17:26
-
17:15
-
17:05
-
16:51
-
16:19
-
15:53
-
15:20
-
14:36
-
14:18
-
14:06
-
13:55
-
13:46
-
12:18
-
11:16
-
10:34
-
10:04
-
09:58
-
09:23
-
09:00
-
08:57
-
08:38
-
08:31
-
07:49
-
07:27
-
07:11
-
06:31
-
06:07
-
05:51
- 12 января 2022
-
23:47
-
23:16
-
22:36
-
22:25
-
22:01
-
21:28
-
21:20
Партнерский контент