Гранлунд, Хартикайнен и Маннинен — в составе сборной Финляндии по хоккею на ОИ-2022

Стали известны имена трёх хоккеистов, которые включены в список сборной Финляндии на предстоящие Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



Как сообщает твиттер-аккаунт «Салавата Юлаева», нападающие Маркус Гранлунд, Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен вошли в состав финской команды. В текущем регулярном чемпионате КХЛ Гранлунд провёл 41 матч, в котором набрал 38 (8+30) очков при общей полезности «+3». На счету Хартикайнена также 41 встреча, в которых он забросил 13 шайб и отдал 11 передач при показателе полезности «-2». Маннинен поучаствовал в 38 играх, где набрал 32 (19+13) балла при полезности «+3».



Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Игры предварительного этапа пройдут с 9 по 13 февраля.