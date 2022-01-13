Три хоккеиста «Сибири» вызваны в свои сборные на Олимпийские игры — 2022
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Новосибирская «Сибирь» в официальном телеграм-канале сообщила об именах трёх хоккеистов, которые вызваны своими национальными командами на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
В сборную Финляндии был вызван голкипер Харри Сятери, защитник новосибирцев Михал Чайковски попал в заявку команды Словакии, а форвард Ник Шор — в составе американской сборной на предстоящий турнир.
В текущем регулярном чемпионате КХЛ Сятери провёл 37 матчей, в которых имеет 92,8% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 1,99. На счету Чайковски 41 встреча (две — за московское «Динамо»), в которых он набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности «+2». Шор заработал 25 (9+16) баллов за 48 встреч при полезности «-2».
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