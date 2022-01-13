Грубец: счастлив попасть в состав на Олимпиаду. Надеюсь, в игре с Россией будет битва

Голкипер омского «Авангарда» и сборной Чехии по хоккею Шимон Грубец прокомментировал попадание в состав национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
«Счастлив, что попал в сборную Чехии, узнал об этом пару дней назад, потому что мы общаемся с тренерами. Теперь всё официально, но я всё равно беспокоюсь за здоровье. Пока не окажешься там, не сыграешь первый матч, рано говорить, что ты на Олимпиаде. Сборы начнутся 23 января. Надеюсь, ничего не случится, и мы сможем там сыграть. И в России, и в Чехии ситуация тяжёлая. Надеюсь, что состав сборной останется таким, каким есть, и мечта сбудется.
Матч с Россией? Россия – один из фаворитов на золото, там игроки КХЛ. У нас тоже есть несколько ребят из КХЛ, надеюсь, будет битва.
Надеюсь, у нас будет хорошая команда. Средний возраст сборной – 30 лет, у нас много опыта, теперь надо показать это на льду. Я – не тот парень, который просто скажет: «Давайте выиграем золото». Все хотят выиграть золото, но моя первая цель – добраться до Пекина. Надеюсь, Олимпиада начнётся», — сказал Грубец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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