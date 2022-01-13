Стало известно, когда сборная США по хоккею объявит состав на Олимпийские игры — 2022
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Сборная США в официальном твиттер-аккаунте сообщила дату публикации состава национальной команды на предстоящие Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
Отмечается, что список игроков станет известен в пятницу, 14 января, в 1:00 мск. Состав сборной США будет оглашён в эфире телеканала ESPN.
Ранее стало известно, что выбранный в первом раунде драфта НХЛ-2020 Брендан Бриссон будет включён в состав сборной США на Олимпиаду-2022. Также в итоговую заявку американцев попал форвард «Сибири» Ник Шор.
Напомним, свой состав на Игры 2022 года ранее опубликовала сборная Чехии.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Сборная США сыграет в группе A вместе с командами Германии, Канады и Китая.
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