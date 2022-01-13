Замглавы МИД РФ: любимая команда в США — «Вашингтон». Желаю Овечкину побить рекорд Гретцки

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков рассказал о любимой команде в Национальной хоккейной лиге.
«Любимая команда в США — «Вашингтон Кэпиталз». Желаю Овечкину побить все рекорды. В особенности — рекорд Уэйна Гретцки», — цитирует Рябкова телеграм-канал Тины Канделаки.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 36-летнего россиянина 37 проведённых встреч, в которых он забросил 24 шайбы и отдал 28 голевых передач при показателе полезности «+15». Всего Овечкин забросил 754 шайбы в лиге, на счету Гретцки — 894 гола.
«Вашингтон» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 37 матчей имея в своём активе 49 баллов. В следующей игре подопечные Питера Лавиолетта сыграют в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» (15 января, 22:00 мск).
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